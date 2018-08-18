После переизбрания лидером ПСР Эрдоган встретился с Володиным

Турецкий лидер Тайип Эрдоган переизбран в субботу на пост председателя Партии справедливости и развития. За него проголосовали единогласно 1380 депутатов, передает ТАСС.

Выступая на съезде партии, Эрдоган заявил, что США, называясь стратегическим партнером Турции, сделали страну своей стратегической целью. Последние события в экономике открывают новые возможности для развития: планируется прием 40 миллионов туристов. Проекты в оборонной промышленности составляют 45 миллиардов долларов с перспективой увеличения до 75 миллиардов, передает РИА Новости.

После выступления Эрдоган встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Подробности беседы пока неизвестны. До этого Володин встречался с главой МИД Турции Мавлютом Чавушоглу и председателем парламента Турции Бинали Йылдырымом. Достигнута договоренность о создании парламентской комиссии высокого уровня между Государственной Думой и Великим национальным собранием Турции, передает "Интерфакс".

В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека". Президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры.