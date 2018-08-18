Бутину перевели в другую тюрьму без объяснения причин

Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл сообщил о переводе его клиентки в тюрьму Александрии (пригород Вашингтона). Юрист отметил, что власти США не удосужились объяснить причину своего решения, пишет ТАСС.

"Пытаюсь выяснить, почему. Я не был поставлен в известность об этом шаге", — заявил Дрисколл после посещения гражданки России утром в субботу. Посольство России в США подтвердило перевод Марии Бутиной.

Бутину задержали по обвинению в работе агентом иностранным агентом без регистрации. Россиянка завила суду о своей невиновности. В американской тюрьме девушка может провести 15 лет. Адвокат Бутиной объяснил ее связи в США учебой по специальности "международные отношения".