Командир вертолетного звена рассказал об "охоте" в Сирии

Российский вертолетчик, командир звена майор Евгений Сеелев рассказал в интервью газете "Красная звезда" о боях против террористов в Сирии.

Пилот провел в Сирии около года, в течение пяти командировок совершил более 200 боевых вылетов. Среди задач, стоявших перед пилотом, — прикрытие воздушных судов возле авиабазы Хмеймим, сопровождению колонн с техникой и военными, а также нанесению ударов с воздуха.

В числе прочих боевых задач — самостоятельное обнаружение целей (удары по ним наносились только после согласования со штабом). Таким образом, на языке летчиков называемом "свободная охота", Селееву удалось уничтожить немало объектов боевиков. Именно после появления в сирийском небе российских пилотов террористы были вынуждены сменить тактику. Боясь быть обнаруженными, боевики обмазывали автомобили глиной или пробовали перемещаться только по ночам. Однако, говорит Сеелев, современная техника позволяет обнаружить противника в любое время суток.

"Например, благодаря системе ночного видения с борта Ми-28 можно заметить автомобиль на расстоянии 15 километров, а с Ми-35 — шести-семи", — рассказывает пилот и дает самую высокую оценку вертолету Ми-28. По мнению Селеева, у этой машины высокая мощность и улучшенная маневренность, эти качества позволили не раз уйти от обстрелов из зениток и пулеметов.

После выполнения очередного боевого задания майор Сеелев представлен к государственной награде, заключает издание.