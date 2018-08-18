Победили вместе: в словацкой деревне Малинова вспомнили маршала Малиновского

В Словакии вспомнили события 75-летней давности — национальное восстание, которое положило конец немецкой оккупации. Сопротивление захватчикам тогда поддержали советские войска. Центром памятных мероприятий стала деревня Малинова. Это место было выбрано неслучайно.

Деревня Малинова, приютившаяся у подножия Западных Карпат, с высоты птичьего полета имеет очертания пятиконечной звезды. Об этом с гордостью рассказывает староста поселка Мария Липрихова, попутно погружая в историю происхождения его названия: "По одной из версий, наша деревня называется именно так, потому что этот район освободили войска маршала Малиновского. Это имя много значит для словацкого восстания и хорошо известно старшему поколению".

Деревушка эта сегодня стала центром мемориальных торжеств (из Братиславы приехал даже министр обороны), посвященных событию, которое для страны сыграло роль государствообразующую. Словацкое национальное восстание 1944 года, вспыхнувшее в недрах коллаборационистского режима Тисо, поддержанное советскими войсками и партизанами, положило конец немецкой оккупации.

Возложив венки к монументу героям сопротивления, процессия на внедорожниках и грузовиках отправляется в горы.

Когда город Банска-Бистрица, столица словацкого восстания, был оккупирован нацистами, тысячи людей были казнены и десятки тысяч угнаны в концлагеря, партизаны ушли в леса, в горы. В годы войны здесь были сотни землянок и бункеров, из которых они совершали свои отчаянные вылазки. До настоящего времени сохранился только один — его нашли и восстановили. Партизанское убежище, почти у вершины горы.

Михал вспоминает отца, воевавшего в этих лесах: "Фашисты сожгли наш дом в отместку за то, что отец был партизаном. Я мало знаю. Я был очень мал тогда, а отец не любил потом говорить о войне".

Надо сказать, что словаки оригинально отмечают победу над нацизмом — жарят на костре сардельки, пьют пиво, поют под аккордеон песни, в которых вспоминают и братьев-славян, пришедших тогда на помощь.

"В 1941 году словацкая армия участвовала в агрессии против Советского Союза. Но когда словаки попали на фронт, они осознали суть той идеологии, которая была им внушена. Многие подались в партизаны. А в 1943 году целый полк словацкой армии перешел на советскую сторону", — говорит Антон Грнко, председатель комитета национального совета Словакии по обороне и безопасности.

Словацкое восстание было лишь началом освобождения. Только спустя несколько месяцев в ноябре 1944 года советские и чехословацкие партизаны прорвали линию фронта, и нацисты были вынуждены отступить. А до этого Советский Союз активно снабжал повстанцев оружием и припасами.

Петр Бенко, председатель отделения Союза антифашистов Словакии, показывает исторический документ: "Это список бойцов партизанской дивизии Тельмана. Они успешно скрылись здесь в горах. И когда Словакия была постепенно освобождена советской и румынской армиями, они присоединились к ним и продолжили бороться с фашизмом".

В Словакии не борются с историей, как в некоторых соседних странах. За весь постсоветский период был лишь один инцидент с вандалами, а памятник Солдату-Освободителю вот уже 60 лет возвышается над Братиславой.