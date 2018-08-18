Турция поддержала позицию России по ПАСЕ

Турция разделяет позицию России в части соблюдения прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал руководитель Госдумы Вячеслав Володин по итогам своего рабочего визита в Анкару, где 17-18 августа он встречался с руководством Турции — президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и председателем Великого национального собрания Бинали Йылдырымом.

Спикер Госдумы подчеркнул, что турецкие парламентарии солидарны с российскими коллегами в том, нельзя нарушать в ПАСЕ права национальных делегаций, в частности, лишать права голоса.

Володин сообщил, что парламент Турции создаст группу дружбы с депутатами Государственной думы РФ, где имеется аналогичная группа.