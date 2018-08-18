ДТП в Польше: 42 человека ранены

42 украинца были госпитализированы после аварии в Польше между Перемышлем и Саноком. Автобус, направлявшийся в Вену, съехал с дороги и упал, несколько раз перевернувшись.

В автобусе находились 54 туриста из Львова.

Ранее сообщалось о гибели 3 человек, передает РИА Новости.

Причиной аварии могло стать значительное превышение скорости