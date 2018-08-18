Обстрелы в Сирии: один силовик погиб, четверо ранено

Один силовик погиб, четверо ранены во время обстрелов в сирийских провинциях Хама и Латакия, а также городе Алеппо, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь восьми сирийцам, в том числе четверым детям.

В лагере беженцев Хирджилла провинции выдано 600 комплектов одежды.

Кроме того, бывшими боевиками сдано: 1 БМП, миномет, две пушки под баллоны, 20 баллонов с тринитротолуолом и три тонны боеприпасов, передает РИА Новости.