Форвард "Краснодара" Ари обвинил судей в помощи московским клубам

Нападающий "Краснодара" Ари, удаленный с поля в матче с московским "Спартаком" за удар соперника головой, заявил, что его команде было тяжело играть, поскольку арбитры всегда помогают московским клубам. Напомним, что в прошлом сезоне бразилец выступал за столичный "Локомотив".

"Рефери всегда помогают московским командам. Сначала была рука, потом на мне был фол. Это был очень важный матч для нас", — приводит слова Ари Чемпионат.com.

В матче четвертого тура спартаковцы обыграли краснодарский клуб со счетом 1:0. По мнению Ари, судья не назначил пенальти в ворота соперника за нарушения против него.