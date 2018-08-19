На Авачинском перевале на Камчатке погибла туристка из Барнаула. Смерть женщины была вызвана сильным переохлаждением.

По информации краевого правительства, группа из 17 человек, прибывших на Камчатку из разных регионов России, путешествовала по полуострову с красноярским туристическим клубом "Три коня".

По пути к Авачинскому перевалу две женщины отстали от группы, остальные туристы ушли вместе с гидом в сторону приюта "Камчатинтура". Позже одна из отставших женщин пришла в лагерь и попросила о помощи: оставшейся на маршруте 34-летней туристке из Барнаула стало плохо. Когда женщину обнаружили, она была уже без сознания. Дежурившая в районе перевала бригада скорой помощи констатировала смерть, последовавшую в результате переохлаждения, передает ТАСС.

Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы.