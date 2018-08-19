Связистов Черноморского флота вывели на полевые учения

В Крыму три сотни связистов Черноморского флота подняты по тревоге в воскресенье. Военнослужащие отработают на полигоне создание сети связи для военных моряков, пишет "Интерфакс". Легендой учений предусмотрены тренировки личного состава и практика вывода техники из парков.

На марше военнослужащие отразили учебную атаку группы диверсантов. Боевая подготовка продлится до середины сентября.