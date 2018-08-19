Радамель Фалькао может сменить "Монако" на "Реал"

Колумбиец Радамель Фалькао может перейти из "Монако" в "Реал". "Королевский клуб" готов приобрести 32-летнего нападающего в оставшееся до закрытия трансферного окна время.

"Реал" после ухода в "Ювентус" Криштиану Роналду испытывает проблемы с атакой. В распоряжении самого титулованного клуба Европы осталось всего два нападающих – 30-летний Карим Бензема и 21-летний Борха Майораль. Поэтому мадридцы намерены усилить линию атаки за счет игрока, хорошо знакомого с испанским футболом. Колумбиец выступал за "Атлетико" с 2011 по 2013 годы.

В настоящее время Радамель Фалькао выступает за "Монако" и связан контрактом до 2020 года. "Спорт-Экспресс" оценивает колумбийца в 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне Фалькао сыграл две встречи за "Монако" и забил один мяч.