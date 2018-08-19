На Сахалине здание рухнуло на рабочих

На Сахалине в воскресенье рухнула крыша закрытого целлюлозно-бумажного завода. Обломки накрыли рабочих, проводивших ремонт, пишет РИА Новости.

Как сообщили в местной администрации, один человек погиб, пятерым оказывают помощь в больнице. Возможно, под завалами находятся еще двое рабочих. Следователи и полиция работают на месте трагедии.