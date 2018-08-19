Защитник "Нижнего Новгорода" отвернулся от флага России

В субботу на сочинском стадионе "Фишт" прошла встреча команд ФНЛ "Сочи" и "Нижний Новгород". Во время исполнения гимна России защитник гостей Виталий Федорив демонстративно отвернулся от флага России.

Началу встречи предшествовала церемония подъема флага и исполнения государственного гимна. Все игроки и судьи повернулись к флагу. Только защитник "Нижнего Новгорода" Виталий Федорив демонстративно отвернулся. Руководство "Нижнего Новгорода" пока не дало оценку поведению украинского легионера.

Зато объяснился сам Виталий Федорив. "Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера, — цитирует футболиста "РИА Новости". — Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте".

30-летний Виталий Федорив – уроженец Львовской области и воспитанник киевского "Динамо". В 2009-2011 годах Виталий выступал за пермский "Амкар". В прошлом году украинский защитник перешел в нижегородский "Олимпиец", который потом был переименован в "Нижний Новгород".