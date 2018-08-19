Арестованный Удальцов госпитализирован с болями в почках

Оппозиционера Сергея Удальцова перевели из спецприемника N2 в больничную палату. Врач скорой после проверки давления и уровня сахара решил госпитализировать политика. Об это сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Удальцова 14 августа арестовали на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Под стражей он держал пятидневную сухую голодовку, оспаривая решение суда. После нее Удальцов пожаловался на боли в почках.

Как отметил Мельников, комиссия рекомендовала руководству спецприемника поставить современные унитазы, вместо устаревших чаш. Сам Удальцов не жаловался на условия, но посетовал на отсутствие радио и телевизора.