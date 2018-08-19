За взятки задержали замгендиректора "Энергии" и двух его подчиненных

Заместитель генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны, им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, сообщает Следственный комитет России.

"Задержан заместитель генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексей Белобородов”, — говорится в сообщении. В нем уточняется, что вместе с Белобородовым задержаны еще двое сотрудников. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В ближайшее время состоится заседание суда, на котором задержанным будет избрана мера пресечения. Подозреваемых в получении взяток в ракетно-космической корпорации "Энергия" выявили после проверки Счетной палаты.