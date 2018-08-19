Питерская полиция схватила стрелка с Крестовского острова

В Санкт-Петербурге полиция задержала 49-летнего мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета. Пистолет изъят. Составлен административный протокол.

Инцидент произошел на набережной Мартынова недалеко от Центрального парка культуры и отдыха. Прохожие пожаловались на звуки, похожие на выстрел, полиция выехала на место и задержала нарушителя. Проводится проверка, передает ТАСС.

Набережная Мартынова находится недалеко от станции метро "Крестовский остров".