"Уфа" собирается купить футболиста из Люксембурга

"Уфа" намерена усилить среднюю линию за счет приглашения полузащитника люксембургского "Прогресса" Оливье Тилла. Если сделка состоится, то Тилл станет первым представителем Люксембурга в нашем футболе.

"Прогресс" был соперником "Уфы" по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. В домашнем матче уфимцы победили 2:1. В составе гостей отличился Тилл. Ответная встреча завершилась вничью 2:2. Играла Оливье Тилла произвела впечатление на тренерский штаб "Уфы", и 21-летний полузащитник может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщает Чемпионат.com, "Прогресс" и "Уфа" ведут переговоры о переходе Оливье Тилла. Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в России.