Под Смоленском нашли фрагменты самолета "Нормандии-Неман"

В Смоленской области извлечен на поверхность с шестиметровой глубины двигатель истребителя Як-1 французского авиаполка "Нормандия-Неман". По словам главы пресс-службы Западного военного округа Игоря Мугинова, марку самолета специалисты международной экспедиции установили в ходе первичного анализа частей узлов и агрегатов: были найдены крупные части самолета со специальными номерами.

После подъема двигателя специалисты по его номеру подтвердили: найдено место падения самолета Як-1. Специалисты провели подъем в три этапа: были размыты прилегающие твердые породы грунта, двигатель весом более 900 килограммов был вывешен в воде с передвижением к месту поднятия, а затем отбуксирован на поверхность при помощи платформы с направляющими.

По словам Мугинова, в ходе второго этапа поисковых работ было обнаружено более тысячи фрагментов фюзеляжа, внутренних узлов и агрегатов самолета авиаполка "Нормандия-Неман". Также водолазы подняли крупные фрагменты лобового бронестекла толщиной около четырех сантиметров, часть масляного насоса, карбюратора и радиостанции.

Фрагменты самолета разбросаны на площади 20 на 15 метров, передает РИА Новости. Состояние и глубина залегания фрагментов — более шести метров — говорят о его вертикальном падении на скорости около 500 километров в час.

В ноябре 1942 года СССР и Франция договорились: французские летчики и авиамеханики помогут Красной Армии в боевых действиях против Германии. Эскадрилья французов, впоследствии преобразованная в полк, была сформирована в декабре 1942 года в Иванове после подписания соответствующих соглашений между двумя странами.

Личный состав эскадрильи состоял из более чем 70 французских добровольцев, которым помогали и советские механики. На вооружении сначала стояли истребители Як-1, затем Як-9 и Як-23. В апреле 1943 года французское соединение приступило к боевым действиям. Полк "Нормандия-Неман" непосредственно участвовал в Курской битве и Белорусской операции, помогал с разгромом немцев в Восточной Пруссии.