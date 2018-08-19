Глава ОАК рассказал о разработке замены "Руслану"

Президент Объединенной авиастроительной корпорация Юрий Слюсарь в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" рассказал о планах создать для российской военно-транспортной авиации новый тяжелый самолет для замены украинского Ан-124 "Руслан".

По словам Слюсаря, научно-исследовательские работы начнут в 2018 году. В создании перспективного авиакомплекса примет участие Минобороны России. На заводах в Воронеже и Ульяновске готовят замену всей линейки военно-транспортных самолетов, которые производились в других странах — от Ил-112 до Ил-76.

Тем не менее, существующие Ан-124 пройдут ремонт и модернизацию для продления их срока службы.