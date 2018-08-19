Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге

Ученые установили, кто похоронен в черном саркофаге, обнаруженном в Египте.

Гранитный саркофаг раскопали в Александрии во время строительных работ. Он лежал на глубине пяти метров. Его возраст — более двух тысяч лет. Размеры саркофага поразили даже опытных специалистов: 265 см в длину, 185 см в высоту и 165 см в ширину. Ничего подобного в Александрии прежде не находили.

Когда гробницу вскрыли, там обнаружили три мумии, захороненные в IV-III веках до нашей эры. Ученым удалось установить пол и приблизительный возраст похороненных. Это двое мужчин: первому было около 35-39 лет, его рост — 160-165,5 см, возраст второго — 40-44 года, крупного телосложения, его рост составлял 179-184,5 см. Третье тело принадлежало женщине 20-25 лет, ростом от 160 до 164 см.

По мнению ученых, захоронения были сделаны в два этапа. Как передает РИА Новости, исследователи сделали такой вывод, исходя из расположения останков в саркофаге.

На черепе одного из мужчин было найдено отверстие. Вероятнее всего, это результат хирургической операции по трепанации черепа. Причем мужчина достаточно долго жил с этой раной. По словам исследовательницы Зейнаб Хашиш, эта операция является одной из самых древних в истории человечества, но в Египте она встречалась крайне редко.

Теперь ученые проведут ДНК-экспертизу тел. Это позволит определить степень родства захороненных в одной гробнице. Также будет изучена жидкость, которая была откачана из саркофага.