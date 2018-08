Трамп пожаловался на "маккартизм в его худшем виде"

Американский лидер Дональд Трамп назвал расследование о возможном российском вмешательстве в американские выборы 2016 года "маккартизмом", причем в его худшем виже.

Трамп написал твит, в котором укорил "Нью-Йорк Таймс" в публикации фейкового материала: раз консультант Дон Макган давал показания спецпрокурору, значит, он может быть крысой,как Джон Дин. Однако Трамп подчеркнул, что это он разрешил давать показания.

The failing @nytimes wrote a Fake piece today implying that because White House Councel Don McGahn was giving hours of testimony to the Special Councel, he must be a John Dean type “RAT.” But I allowed him and all others to testify — I didn’t have to. I have nothing to hide......

....and have demanded transparency so that this Rigged and Disgusting Witch Hunt can come to a close. So many lives have been ruined over nothing — McCarthyism at its WORST! Yet Mueller & his gang of Dems refuse to look at the real crimes on the other side — Media is even worse!