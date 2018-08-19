Падение омской акробатки во время циркового выступления в Казахстане сняли на видео

Акробатка из Омска сорвалась с каната во время представления в казахстанском Талды-Кургане, проходившего вечером в субботу, 18 августа.

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона момент падения артистки, выполнявшей номер без страховки.

Как сообщают СМИ, скорая помощь увезла 28-летнюю женщину с места происшествия, однако после обследования выяснилось, что она, к счастью, не получила серьезных повреждений и собирается возобновить выступления уже в это воскресенье.