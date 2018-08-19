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19 августа 201818:21

Падение омской акробатки во время циркового выступления в Казахстане сняли на видео

Youtube/Жаннат Жаннат

Акробатка из Омска сорвалась с каната во время представления в казахстанском Талды-Кургане, проходившего вечером в субботу, 18 августа.

 

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона момент падения артистки, выполнявшей номер без страховки.

Как сообщают СМИ, скорая помощь увезла 28-летнюю женщину с места происшествия, однако после обследования выяснилось, что она, к счастью, не получила серьезных повреждений и собирается возобновить выступления уже в это воскресенье.

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