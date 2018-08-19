"Локомотив" минимально обыграл "Крылья Советов"

На самарском стадионе "Космос Арена" продолжилась программа четвертого тура российской премьер-лиги. Московский "Локомотив" гостил у местных "Крыльев Советов" и сумел одержать первую победу в чемпионате России благодаря своему дебютному голу в турнире.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу футболистов "Локомотива". Автором единственного гола у "красно-зеленых" стал звездный новичок команды Гжегож Крыховяк, на 37 минуте удачно сыгравший на добивании. Для самого поляка этот забитый мяч стал первым в своей новой команде.

Примечательно, что матч завершался при неравных составах- на 78 минуте защитник гостей Владислав Игнатьев получил вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную. Впрочем, "Крылья" не смогли реализовать численное преимущество.

После одержанной победы подопечные Юрия Семина набрали пять очков и переместились на восьмую строчку РПЛ. "Крылышки" же остались с четырьмя баллами и располагаются на 12 строчке чемпионата России.