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19 августа 201819:51

Бондарев: в Сирии Су-57 подтвердил все свои характеристики

Марина Лысцева/ТАСС

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев дал характеристику истребителю пятого поколения Су-57. Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27.

Большая часть информации о Су-57 является секретной, судя по просочившейся в печать информации, технические характеристики таковы: по размаху крыла и длине Су-57 больше F-22, но меньше Су-27. По массе, вероятно, относится к классу тяжелых истребителей подобно Су-27. Самолет полностью отвечает требованиям к истребителям пятого поколения: он малозаметен (благодаря стелс-технологии), обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками. Потенциал нового истребителя таков, что его хватит на 50 лет вперед. Система управления может сопровождать до 60 целей, одновременно обстреливая до 16 из них.

"Су-57 отлично завершил первый этап государственных испытаний", — сказал Бондарев журналистам. Сенатор отметил, что самолет подтвердил все летные и технические характеристики. Су-57 также принимал участие в реальных боях в Сирии (пилотные образцы были отправлены на российскую авиабазу Хмеймим шесть месяцев назад.

Российское министерство обороны планируют заключить контракт на поставку первой партии Су-57 до конца лета.

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