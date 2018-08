Игрок "МанСити" Сильва вышел на матч вместе с недоношенным сыном

Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Давид Сильва накануне матча чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" вышел на поле стадиона вместе с своим восьмимесячным сыном Матео, который родился недоношенным.

David Silva had his son as the mascot before today's game! 👶🏻



[🎥/ SkySports] pic.twitter.com/7d82f3Rge9