Игрок "МанСити" Сильва вышел на матч вместе с недоношенным сыном

Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Давид Сильва накануне матча чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" вышел на поле стадиона вместе с своим восьмимесячным сыном Матео, который родился недоношенным.

David Silva had his son as the mascot before today's game! 👶🏻



[🎥/ SkySports] pic.twitter.com/7d82f3Rge9 — Nitwik Football (@NitwikFootball) 19 августа 2018 г.

В декабре прошлого года испанский полузащитник был вынужден пропустить несколько игр за "МанСити" из-за преждевременных родов своей супруги. После рождения его сын по заявлению самого Сильвы ежедневно боролся за жизнь.

В прошедшем поединке Сильва стал автором одного гола, а "Манчестер Сити" одержал разгромную победу со счетом 6:1.