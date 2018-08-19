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Археология и история 1 час назад

Новости Наука

19 августа 201822:07 Мария Мясникова

Черный саркофаг и его обитатели: египетские ученые сообщили первые результаты исследований

Золотые пластины, обнаруженные в черном саркофаге. Фото: Egypt Ministry of Antiquities

В июле этого года в Александрии обнаружили гигантский черный саркофаг и голову огромной статуи из белого алебастра. Уже через две недели саркофаг пришлось вскрыть на месте находки – подъем 30-тонного гранитного «гроба» с пятиметровой глубины оказался слишком сложной инженерной задачей.

При вскрытии выяснилось, что нетронутый внешне саркофаг заполнен вонючей красноватой жидкостью: через небольшую трещину внутрь проникли сточные воды и затопили его содержимое. В этой неблагородной жиже плавали сильно разложившиеся останки не одного, а трех человек.

Это было неожиданно: впечатляющие размеры гранитного саркофага (265 см в длину, 185 см в высоту и 165 см в ширину) и гигантская белая голова, найденная рядом, всячески намекали на одиночное VIP-захоронение.



Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Мостафа Вазири (Mostafa Waziri), генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта, поспешил отметить, что ни одно из разложившихся тел не принадлежит ни царскому роду Птолемеев, ни знатным римлянам. Поводом для такого заявления стало отсутствие каких бы то ни было надписей или именных картушей на внешних и внутренних поверхностях саркофага.

Никаких ценных артефактов, намекающих на статус и род занятий покойных, при первом осмотре тоже не нашли. Однако сейчас, после более тщательного изучения содержимого и фильтрации заполнявшей саркофаг жидкости, ученые все же «выудили» из него золото: несколько тонких золотых пластинок размером примерно 5*3 см, покрытых символическими и вполне реалистичными изображениями (см. заглавное фото).

По мнению Вазири, изображения могут указывать на воинский ранг погребенных в саркофаге мужчин. Однако первые лабораторные исследования останков показали, что третий скелет в «братском» захоронении принадлежал женщине, сообщает египетское издание Ahram Online.

Очистка и осмотр останков проводились под руководством биоархеолога Зейнаб Хашиш (Zeinab Hashish), возглавляющей департамент по изучению человеческих и животных останков в министерстве по делам древностей и культурного наследия Египта. Пол и возраст покойных определили классическим способом: по костям черепа, а также по тазовым и длинным (трубчатым) костям.

Первый скелет принадлежал молодой женщине: возраст 20-25 лет, рост 160-164 см. Второй – мужчине 35-39 лет, рост 160-165,5 см.


Останки женщины (верхнее фото) и одного из мужчин (нижнее фото), обнаруженные в черном саркофаге. Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Данные по третьему скелету оказались наиболее интересными. Это был высокий мужчина (рост 179-184,5 см), скончавшийся в возрасте 40-44 лет. В его черепе обнаружили отверстие диаметром около 17 мм, проделанное за некоторое время до смерти. «Возможно, это результат хирургической операции, известной как трепанация черепа», — предположила Зейнаб Хашиш.


Отверстие в черепе третьего мужчины из черного саркофага. Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Само по себе это открытие не является уникальным: люди освоили операцию по вскрытию черепной полости еще во времена неолита. Археологам известно множество примеров более или менее успешных операций, демонстрирующих мастерство древних хирургов в отсутствие наркоза, антисептиков и антибиотиков. «Вести.Наука» рассказывали о таких находках в Иране («Новости иранской археологии: два древних города и одна трепанация черепа») и Перу («Древние инки делали трепанацию черепа лучше медиков времён Гражданской войны в США»).

Однако в древнем Египте, несмотря на высочайший по тем временам уровень медицины, этот тип хирургического вмешательства встречается крайне редко. Исследователям известны лишь несколько свидетельств древнеегипетской трепанации – например, на черепах, обнаруженных в гробнице чиновника XVIII династии и его жены Мерит. Интересно и то, что операция на черепе мужчины из черного саркофага была успешной: он прожил с «дыркой в голове» достаточно долго. Маловероятно, что именно она стала причиной его смерти.

Мостафа Вазири сообщил еще одну любопытную деталь, впрочем, оставив ее без пояснений: по всей видимости, процесс погребения проводился поэтапно, поскольку тела в саркофаге были уложены друг на друга, «стопкой».

По словам Аймана Ашмави, представителя министерства по делам древностей, все кости из саркофага извлечены, учтены и очищены. Зловещий красноватый цвет жидкости, заполнявшей саркофаг, вероятно, имеет самое простое объяснение: это цвет сточных вод, проникших внутрь через трещину. Пить вонючую красную жидкость, как того требует международная петиция, собравшая тысячи подписей, никому не рекомендуется. Сточные воды уже причинили непоправимый вред содержимому саркофага – по мнению Ашмави, агрессивные канализационные стоки уничтожили погребальные одежды покойных. Частицы ткани и другой древней органики ученые надеются обнаружить путем анализа состава заполнявшей саркофаг жидкости.


Откачка сточных вод из саркофага. Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Таковы данные первого этапа исследований. Обитателям загадочного саркофага еще предстоит пройти компьютерную томографию, генетические и изотопные анализы, тесты на определение родства и установление причины смерти. Датировка захоронения пока не изменилась: эпоха Птолемеев (332 – 30 гг. до н.э.) или римский период (30 год до н.э. – 642 год н.э.). Изучение гигантской головы из белого алебастра, найденной рядом с саркофагом, видимо, начнется позже.

Мостафа Вазири воспользовался научным поводом, чтобы успокоить экзальтированную публику (проклятие фараонов, конец света, месть Александра Македонского, нужное подчеркнуть): «Ну вот, мы его вскрыли. И мир пока не погрузился во тьму».

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