Сирийцам переданы 8,4 тонны гуманитарной помощи

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки передал мирным жителям более 8,4 тонны продовольствия.

Как рассказал руководитель Центра Алексей Цыганков, гуманитарные акции были проведены в провинциях Хама, Алеппо и Дераа. Людям выдано 1,95 тысячи продовольственных наборов, передает ТАСС. Кроме того, семьям погибших сирийских военных были переданы продовольственные наборы общим весом более 75 кг.

Всего с начала процесса урегулирования Центр по примирению провел 1,9 тысячи гуманитарных акций, передав сирийцам почти три тысячи тонн гуманитарной помощи.

Также Цыганков сообщил, что бывшие боевики на юго-западе Сирии сдали оружие и боеприпасы, включая ракету класса "земля — воздух", а также три противотанковых ракетных комплекс и танк.