На кинофестивале "Короче" победила лента "Твою мать"

На фестивале короткого метра "Короче", проходившем в Калининграде, победила лента "Твою мать" режиссера Виктории Рунцовой. Фильм был признан лучшим единогласно, передает РИА Новости. В состав жюри входили режиссер Николай Лебедев, продюсер Игорь Мишин, актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, писатель Евгений Гришковец.

В короткометражке "Твою мать" рассказывается, как учитель русского и литературы вместе с тещей везет домой новый диван. Живыми домой возвращаются не все. В главных ролях снялись Роза Хайруллина, Нелли Уварова, Михаил Трухин.

За лучшую режиссуру награжден Иван Петухов, снявший фильм "Нет" о неразделенной любви. Лучший сценарий получил фильм Марии Шульгиной "Огонь".

Фестиваль "Короче" проводится с 2013 года. В нем участвуют фильмы длиной от 3 до 15 минут, снятые как российскими, так и зарубежными режиссерами. Как правило, в фестивале участвуют около 1500 фильмов.