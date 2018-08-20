Экс-директор ЦРУ провалил свою задачу: мнение советника президента США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC News раскритиковал бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана.

По мнению политика, Бреннан провалил основную задачу во время своей работы в американской разведке. А новые заявление Бреннана в СМИ Джон Болтон назвал опасными и политизированными.

"Я критично отношусь к его деятельности. Я думаю, что необходимо, особенно для чиновников на высших постах, сохранять стену между разведкой и политикой. Он эту задачу провалил, а она была основной. Я разочарован и теми заявлениями, которые он делал в прессе", — заявил советник президента США.

Дональд Трамп ранее лишил Джона Бреннана доступа к секретной информации. По словам президента США, это произошло потому, что экс-глава ЦРУ поставил под сомнение свою репутацию и объективность.

Трамп также обвинил Бреннона во лжи. Президент США подчеркнул, что Бреннан неоднократно врал относительно так называемого досье о связях Трампа с Россией. В ответ на это бывший шеф ЦРУ обвинил президента Штатов в государственной измене и обещал подать в суд.