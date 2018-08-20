Украинский радикал Ляшко ответил США на слова о предательстве

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко ответил на слова США о предательстве Киева, поставляющего в Китай двигатели производства компании "Мотор Сич". Он обвинил Вашингтон в том, что он не покупает эти двигатели, но при это критикует компанию, которая разорится без контрактов и не сможет предоставлять рабочие места.

Ранее сообщалось, что эксперты США призвали власти надавить на Киев, поставляющий украинские двигатели в Китай, напоминают "Известия". Американская сторона расценила это как "удар в спину".

Контракт на поставку двигателей компании "Мотор Сич" в Китай был заключен в 2016 году. Согласно документу, Украина должна поставить 250 реактивных самолетных двигателей на общую сумму 380 миллионов долларов. В 2016 году в КНР было направлено 20 двигателей.