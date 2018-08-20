Карякин проиграл Карлсену на турнире в Сент-Луисе

Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерпел второе поражение на проходящем в американском Сент-Луисе представительном шахматном турнире. Сергей уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену.

Сергей играл черными. Партия получилась очень упорной и долгой. Соперники провели за доской 6 часов 38 минут. На 88 ходу Карякин признал себя побежденным. Другой российский шахматист Александр Грищук, игравший белыми, завершил вничью партию с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Вничью завершились и остальные три партии. Фабиано Каруана (США) — Левон Аронян (Армения), Вишванатан Ананд (Индия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Уэсли Со (США) — Хикару Накамура (США).

После двух туров впереди Карлсен, Аронян и Мамедьяров, у которых по полтора очка. Ананд, Каруана, Вашье-Лаграв, Накамура и Грищук набравшие по полтора очка. Пол-очка у Со, а Карякин обе партии проиграл. В третьем туре Сергей Карякин сыграет белыми с Анандом, а Грищук черными – с Накамурой.