Новак Джокович выиграл турнир в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович победил в финале турнира в Цинциннати швейцарца Роджера Федерера. 31-летний Джокович выиграл 70-й турнир в карьере.

Соперники провели на корте 1 час и 24 минуты. Джокович взял верх в двух партиях 6:4, 6:4. Эта победа стала для Новака 24 в личном противостоянии с Федерером. Роджер выиграл 22 поединка.

Новак Джокович, ставший недавно победителем Уимблдона, выиграл 70-й трофей в своей карьере. Однако серб впервые смог стать первым на турнире в Цинциннати. Пять раз он выходил в финал, но каждый раз терпел неудачи. Лишь с шестой попытки Джокович смог покорить эту высоту. Теперь на счету Новака победы во всех турнирах серии "Мастерс".

Соревнования в женском одиночном разряде выиграла голландка Кики Мертенс, одолевшая в финале румынку Симону Халеп. Екатерина Макарова в паре с чешкой Люси Градецкой стала победительницей в женском парном разряде.