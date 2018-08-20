В Афганистане талибы захватили пассажиров трех автобусов

В провинции Кундуз на севере Афганистана боевики радикального движения "Талибан" (запрещена в России) похитили пассажиров трех автобусов.

Инцидент произошел в 19 августа. Автобусы следовали из Тахара в Кабул, в них находились около 170 человек, сообщает РИА Новости. Боевики перевезли похищенных пассажиров в деревню Никпе. Позднее туда прибыли силы безопасности. Сейчас там идут интенсивные бои для освобождения заложников.

Между тем ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с "Талибаном" на три месяца и призвал движение ответить взаимностью.