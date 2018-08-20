Ростовчане начали здороваться с пятиметровым питоном на выгуле

В Ростове-на-Дону, как сообщают в соцсетях местные жители, многие уже привыкли к тому, что в центре города хозяин "выгуливает" пятиметрового питона.

Если поначалу люди пугались его, то теперь некоторые даже стали с ним уважительно здороваться, сообщил один из местных жителей, которому удалось снять кадры, как огромная змея ползает по газону.