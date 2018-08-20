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20 августа 201812:33

Велосипедисты Закарин и Кочетков выступят в составе "Катюши" на "Вуэльте"

EPA

Российские велосипедисты Ильнур Закарин и Павел Кочетков вошли в состав команды Katusha-Alpecin для участия в "Вуэльте". Последний из тех Гран-туров стартует 25 августа в Малаге и финиширует 16 сентября в Мадриде.

В состав команды Katusha-Alpecin вошли Ильнур Закарин, Павел Кочетков, Рето Холленштайн, Иэн Босвелл, Жозе Гонсалвеш, Мауриц Ламмертинк, Тиагу Машаду, Джонатан Рестрепо. Ильнур Закарин будет капитаном команды.

После окончания "Вуэльты" Ильнур Закарин и Павел Кочетков отправятся в расположение сборной России. Оба спортсмена выступят на чемпионате мира по шоссейным гонкам, который пройдет в австрийском Инсбруке с 22 по 30 сентября.

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