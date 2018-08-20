Теракт в Вестминстере: подозреваемый в наезде на пешеходов доставлен в суд

Подозреваемый по делу о теракте у парламента Великобритании доставлен в Вестминстерский магистратский суд для предъявления обвинений, передает РИА Новости.

Как сообщалось, утром 14 августа, легковушка врезалась в ограждение около здания британского парламента​​​.

По данным полиции, машина наехала на нескольких пешеходов и велосипедистов. На место незамедлительно прибыла вооруженная полиция. Водителя сразу задержали. Им оказался 19-летний британец суданского происхождения Салих Хатер. Двоих пострадавших экстренно госпитализировали, позже их выписали.

Под усиленной охраной полиции Хатера доставили в суд на специальном автомобиле для перевозки задержанных. Обвиняемого ожидала большая группа журналистов. Слушания по делу о теракте пройдут в первой половине дня, на них обвиняемый ознакомится с сутью предъявленных обвинений.

18 августа следствие предъявило Хатеру обвинения по двум пунктам. Королевская прокурорская служба рассматривает произошедшее как теракт по трем причинам: метод нападения, выбор места (популярный у туристов объект) и предполагаемый выбор в качестве объектов нападения прохожих и полицейских.

Также в 2017 году возле парламента произошел теракт. Всего в Великобритании в 2017 году были совершены пять терактов.