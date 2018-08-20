Полузащитник "Зенита" Нобоа выбыл до конца года из-за травмы связок колена

Травма, полученная полузащитником "Зенита" Кристианом Нобоа в игре с "Уралом", оказалось достаточно серьезной. У эквадорца диагностировано повреждение крестообразной связки колена.

Крупная победа "Зенита" над "Уралом" была омрачена травмой полузащитника Кристиана Нобоа. Уругваец повредил переднюю крестообразную связку колена. Лечение футболиста займет не меньше шести месяцев, и в осенней части сезона Нобоа не сможет помочь "Зениту".

Футболисты "Зенита" поддержали травмированного товарища. Нападающий Артем Дзюба пожелал скорейшего выздоровления Нобоа на своей странице в социальной сети. "Дорогой мой эквадорский пингвиненок! Желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание. Ты топ! Мы с тобой!"