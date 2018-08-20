Актриса, осудившая Вайнштейна, сама попала под обвинения в домогательствах

Актриса Азия Ардженто, которая одной из первых обвинила в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, сама попала под аналогичные обвинение со стороны актера Джимии Беннетта.

Как пишет The New York Times, она уже выплатила ему 380 тысяч долларов США в рамках досудебного урегулирования.

Издание узнало это из письма, которое пришло с неизвестного электронного адреса. Помимо этой информации, в нем также были фотографии, доказывающие интимную связь между Ардженто и Беннеттом в калифорнийском отеле 2013 году, когда актеру было всего 17 лет.

Сама актриса и ее представители, правда, данную информацию NYT пока не комментируют.

В фильме "Цыпочки" (2004 год Ардженто и Беннеттом сыграли мать и сына, а после съемок поддерживали дружеские отношения, которые молодой актер воспринимал как "отношения матери и сына".

Однако обвинение в домогательствах последовало с его стороны только в ноябре 2017 года – вскоре после того, как Арджента, наряду с некоторыми другими актрисами, выступила с обвинениями в насилии в адрес продюсера Харви Вайнштейна.

Адвокат Беннетта отмечает, что чувства его подзащитного были задеты, когда Ардженто "предстала перед публикой как одна из многочисленных жертв Харви Вайнштейна".

После этого Беннетт потребовал у Ардженто 3,5 миллиона долларов компенсации за "умышленное причинение эмоционального стресса, потерянный заработок и насилие".

В обвинении говорится о том, что до инцидента в калифорнийском отеле актер, по его утверждению, за пять лет заработал больше 2,7 миллиона долларов США, а затем его доход упал до 60 тысяч в год.

Беннетт считает, что причина – в эмоциональной травме, нанесенной ему Ардженто.

Отмечается, что стороны согласовали компенсацию в размере 380 тысяч долларов, при этом первый платеж в сумме 200 тысяч был перечислен актеру еще в апреле 2018 года.

За такую сумму Беннетт отказался от намерения подать в суд на актрису и передал ей права на интимные снимки, передает ТАСС. При этом данная сделка между актерами по законам штата Калифорния не предусматривает неразглашения информации.