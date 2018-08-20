Кремль: санкции США против России нанесут вред всей международной торговле

Антироссийские санкции США нанесут вред всей международной торговле, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

"Нам известно, что законопроект подготовлен, нам известен текст этого законопроекта, он опубликован на соответствующих интернет-ресурсах", — рассказал он.

Песков добавил, что в Кремле законопроект изучили "с большим вниманием" и расценили его как продолжение недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий, передает РИА Новости.

Ответные шаги Москвы будут соответствовать интересам россиян, добавил пресс-секретарь главы государства.