Путин может принять участие в маневрах "Восток-2018"

Верховный главнокомандующий Владимир Путин может принять участие в международных командно-штабных учениях "Восток-2018". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил появления главы государства на тренировке, но уточнил, что решение еще не принято, сообщает агентство военных новостей "Интерфакс-АВН".

Учения "Восток-2018" пройдут в сентябре. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это будет крупнейшая в современной России тренировка. В ней примут участие подразделения Восточного и Центрального военных округов, Воздушно-десантные войска, транспортная и дальняя авиация, корабли Северного флота, а также представители вооруженных сил Китая и Монголии.