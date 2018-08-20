"Зенит" и "Краснодар" хотят приобрести спартаковца Кутепова

Сразу два клуба российской премьер-лиги "Зенит" и "Краснодар" намерены приобрести защитника "Спартака" и сборной России Илью Кутепова. 25-летний футболист прекрасно проявил себя на недавнем чемпионате мира.

После чемпионата мира Илья не сыграл ни одного матча за "Спартак". "Зенит" и "Краснодар" следят за ситуацией вокруг футболиста и намерены пригласить его, если у того озникнут проблемы в московском клубе.

Сам Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года и никогда не говорил о возможности ухода. Во время чемпионата мира Илья получил травму, чем и вызвано его отсутствие в начале сезона.