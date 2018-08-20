Нападение на полицию в Грозном: в банде были несовершеннолетние

Среди боевиков, уничтоженных в Грозном после нападения на полицейских, было трое несовершеннолетних, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники. Уничтожен также организатор нападения, его личность установлена – мужчина примыкал к одной из экстремистских организаций.

Пятеро боевиков утром в понедельник выехали на машине из города Шали. Один совершил самоподрыв, однако выжил и был госпитализирован. Остальные попытались на машине сбить полицейских.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Шали пострадали двое полицейских, в Грозном также получили травмы несколько сотрудников ДПС.

Нападения боевиков, по словам Кадырова, были призваны омрачить мусульманский праздник Курбан-байрам.