Невнимательный водитель снес пешехода на "зебре" в Черкесске. Видео

Вечером в воскресенье, 19 августа, на пересечении улиц Алиева и Пушкинской в Черкесске произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив камеры наблюдения.

Автомобиль "Лада Приора" миновал перекресток и практически не снижая скорости снес мужчину, пересекавшего проезжую часть по переходу.

От удара пешехода отбросило в сторону. Как сообщают СМИ, пострадавший был госпитализирован.

Водитель "Приоры" объяснил, что просто не заметил человека на дороге так как его ослепили солнечные лучи.