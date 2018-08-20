20 августа 201815:54
Невнимательный водитель снес пешехода на "зебре" в Черкесске. Видео
Вечером в воскресенье, 19 августа, на пересечении улиц Алиева и Пушкинской в Черкесске произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив камеры наблюдения.
Автомобиль "Лада Приора" миновал перекресток и практически не снижая скорости снес мужчину, пересекавшего проезжую часть по переходу.
От удара пешехода отбросило в сторону. Как сообщают СМИ, пострадавший был госпитализирован.
Водитель "Приоры" объяснил, что просто не заметил человека на дороге так как его ослепили солнечные лучи.
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