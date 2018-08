В Ираке разбился американский военный вертолет. Есть жертвы

Вертолет вооруженных сил США разбился в Ираке. Один человек погиб, трое получили травмы и доставлены в больницу, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что в стране потерпел крушение военно-транспортный вертолета UH-60 Black Hawk. Основной причиной инцидента называют неисправность. Машину никто не обстреливал, уточнил источник издания.

One Coalition service member was killed and several injured when their aircraft crashed at approximately 10 p.m. GMT Aug. 19 in Iraq.

Press Release: https://t.co/vzC3UT4ktU