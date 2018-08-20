Федерер не считает себя фаворитом предстоящего US Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился своими ожиданиями от заключительного турнира серии "Большого шлемам – Открытого чемпионата США. Вторая ракетка мира полагает, что главными претендентами на победу в турнире станут Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

"Я не буду фаворитом предстоящего US Open. Я считаю, что ими будут Рафа и Новак, — признается Федерер, слолва которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на Ubitennis. – Я доволен уровнем своей игры, однако мне необходимо проанализировать свои действия, привыкнуть к разным мячам и мне предстоит работать над этим".

"В целом, я думаю, что заключительная часть сезона станет очень увлекательной, ведь все топ-игроки восстановятся от травм. Я рад вновь видеть на корте Новака. Милош Раонич снова показывает потрясающий теннис и, кажется, Стэн Вавринка также выглядит уверенно. То же самое могу сказать о Нисикори. Всем нам не хватало их в предыдущие девять месяцев".

Напомним, что предстоящий Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 27 августа по 9 сентября в Нью-Йорке.