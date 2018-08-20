"Краснодар" показал спорные моменты матча со "Спартаком", зафиксированные VAR

Футбольный "Краснодар" опубликовал видеоролик, в котором показал спорные эпизоды поединка чемпионата России против "Спартака", снятые системой видеоповторов VAR. Стадион в Краснодаре оснащен данной системой, однако официально в играх не используется.

В краснодарском клубе продолжают настаивать на том, что работа судейской бригады во главе с Сергеем Лапочкиным не заслужила положительную оценку. "Мы не согласны с положительной оценкой судейства бригады Лапочкина в матче "Краснодар" — "Спартак", приводит слова генерального директора краснодарцев Владимира Хашига официальный сайт "быков". – Как я ранее и обещал, мы публикуем моменты игры, взятые из системы видеоповторов VAR".

Напомним, что в очном матче команд был удален форвард краснодарского клуба Ари. После матча он назвал работу судейского корпуса "позором российского футбола". Нападающий считает, что в одном из игровых моментов футболист "Спартака" Промес сфолил на нем в штрафной площади "красно-белых" и судья должен был назначить пенальти.