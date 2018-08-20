Защитник "Уфы" заинтересовал лондонский "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к защитнику российской "Уфы" Игорю Дивееву. 18-летний россиянин обратил на себя внимание со стороны службы скаутов "канониров" своими выступлениями за молодежную сборную России.

Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Mirror, сборная России для игроков до 20 лет принимала участие в турнире COTIF-2018, где дошла до финала, но уступила Аргентине со счетом 1:2. Автором единственного гола стал как раз Динеев.

Примечательно, что Динеев не сыграл за основной состав "Уфы" ни одного поединка. На данный момент он играет за молодежную команду клуба из столицы Башкортостана.