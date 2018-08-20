"Калашников" показал новый автомат

Концерн "Калашников" представил новый автомат АК-308. Презентация прошла на форуме "Армия-2018", сообщает пресс-служба компании. Сейчас оружие планируют отправить на предварительные испытания.

Основная отличительная особенность нового оружия – боеприпас. Оно использует патрон 7,62х51, который характерен для снайперских винтовок стран НАТО.

Как поясняют разработчики, АК-308 сконструирован на базе АК-103, но некоторые узлы позаимствованы у новейшего АК-12. Какие, пока не известно.

Правда, более мощный патрон сделал оружие тяжелее. Так разряженный АК-103 весит 3,6 килограмма, а АК-308 – уже 4,3 килограмма. Кроме того, размер магазина сократился с 30 до 20 патронов.

В соответствии с требованиями времени на крышке ствольной коробки и на цевье АК-308 расположены универсальные планки Пикатинни для крепления разного оборудования, приклад регулируется по длине.