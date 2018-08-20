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Задержание Марии Бутиной 36 минут назад
Кандалы и унизительный досмотр: адвокат Бутиной не понимает, что происходит
Российские дипломаты экстренно посетили Марию Бутину и направили официальный протест американским властям на ее перевод в другую тюрьму. Жестокими и унижающими человеческое достоинство назвала условия содержания Бутиной российский омбудсмен. Надуманные обвинения, одиночная камера с постоянно включенным светом, 12 часов без еды и предметов личной гигиены, никаких объяснений, даже адвокатам.
Марию Бутину сейчас содержат в следственном изоляторе города Александрия, в пригороде Вашингтона. Красное многоэтажное здание с фальшокнами — режимный объект, строгий пропускной режим. Из СИЗО американской столицы Марию перевели внезапно и без каких-либо объяснений. О том, что подзащитная теперь находится в другом месте, не сказали даже адвокату.
"Около полуночи был звонок от нее ко мне домой, правда, он сразу сбросился, — рассказывает адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл. — Но я знал, что это из тюрьмы Александрии. Я попытался попасть туда ночью, однако навестить ее удалось только сегодня утром. Я не знаю, в чем причина перевода, и пытаюсь найти на это ответ".
Как рассказала Бутина, перед этапированием у нее забрали все вещи, включая книги и предметы гигиены, и провели унизительный личный досмотр с полным раздеванием. В СИЗО Александрии везли в кандалах. При том, что официально она остается невиновной до приговора суда, да и опасности обществу 29-летняя девушка явно не представляет.
"Следующие 12 часов Мария провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна, — говорится на страничке посольства России в США в Facebook. — Теперь она будет содержаться в режиме "административной сегрегации" (изоляции). Ее собираются держать взаперти в одиночной камере. У нас все больше вопросов к американскому правосудию. Неужели вменяемые ей провинности еще до решения суда обрекают Марию на практики, находящиеся на грани пыток?".
Россиянку арестовали 15 июля в Вашингтоне. Американский минюст обвинил ее в том, что она работала на российское правительство и не зарегистрировалась в качестве иностранного агента. В вину ей пытаются поставить контакты с активистами Республиканской партии, представителями Национальной стрелковой ассоциации. Хотя политика была сферой профессиональных интересов — за два месяца до ареста Бутина получила степень магистра в столичном Американском университете по специальности "Международные отношения". Несмотря на то, что обвинений в работе на иностранную разведку нет, пресса тут же окрестила Марию "русской шпионкой", и некоторые довольно издевательски комментирует ее дело.
"Любимая шпионская драма Вашингтона набирает обороты, — говорит ведущая CNN. — Защита обвиненной в шпионаже пытается создать образ невинной милой девушки, ее адвокат, конечно же, утверждает, что она невиновна. Теперь они всеми силами пытаются изменить ситуацию. По Интернету гуляют фотографии улыбающейся Бутиной, но я думаю, все изменится, когда люди увидят ее фото в тюрьме Александрии".
Как бы выглядела сама автор этой реплики после того, что уже перенесла россиянка в тюрьме — догадаться нетрудно. СМИ всячески пытаются притянуть обвинения Бутиной к пресловутому делу "о российском вмешательстве". Со дня на день будет объявлен приговор первому из обвиненных комиссией Мюллера — Полу Манафорту. Он руководил предвыборным штабом Трампа, попал в поле зрения спецслужб в рамках расследования сговора с Кремлем. Но предъявили ему то, что он за не зарегистрировался как иностранный агент, лоббируя интересы украинского правительства Януковича. Попутно вскрылись его предполагаемый уход от налогов.
Манафорт жил в Александрии и сейчас содержится в том же изоляторе, что и Мария Бутина. И многие влиятельные фигуры в США хотели бы представить их дела как часть одной зловещей "картины заговора".
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