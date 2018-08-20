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20 августа 201820:46 Дмитрий Мельников

Юг Индии ушел под воду: ливни оставили без крова почти миллион человек

Число жертв сильнейшего за столетие наводнения на юге Индии увеличилось до 400 человек. Пострадавших от рекордных по силе и продолжительности муссонных ливней уже больше миллиона, многие отрезаны от суши и ждут помощи. Эпицентром трагедии остается штат Керала, где сотни тысяч эвакуированных жителей пытаются прижиться во временных лагерях. Свои соболезнования выразил Владимир Путин.

Традиционный для Индии сезон дождей в этом году обернулся настоящей трагедией. Впервые за последние 11 дней в Керале не идут ливни. И по мере того, как вода отступает, пополняется скорбный список жертв этого сильнейшего за последний век наводнения. Число погибших уже перевалило за четыре сотни.

На южный индийский штат за прошедшие дни выпало 250 процентов осадков от обычной для этого сезона нормы. Более 40 рек, протекающих по территории Кералы, вышли из берегов, смывая с лица земли целые деревни.

"Уровень воды поднялся, весь наш дом ушел под воду, вся наша одежда пропала, нет еды", — рассказывает один из пострадавших.

В штате с населением в 33 миллиона без крова остался почти 1 миллион человек. Свыше 5 тысяч эвакуационных лагерей, куда помещают обездоленных, испытывают нехватку питьевой воды. А спасатели, рискуя жизнью, по воздуху и по воде продолжают эвакуацию людей из зоны бедствия.

С инспекций в штат Керала прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. В спасательной операции задействованы армейские подразделения, сейчас к ним присоседились и волонтеры. Как личную трагедию ненастье в Керале воспринимает все население Индии, в штат со всей страны оправляют гуманитарную помощь. Простые индийцы, звезды Болливуда и политики перечисляют среда в фонд помощи пострадавшим.

"Конечно, нам нужна большая помощь со всего мира, потому что это трагедия для всего человечества", — говорит Альфонс Каннантанам, министр электроники и информационных технологий.

Призыв о помощи услышали в Ватикане. Папа римский Франциск обратился к прихожанам на площади Святого Петра с призывом вознести молитвы в память о жертвах наводнения в Керале и перечислить пожертвования. А в самой Индии священнослужители совершают индусские ритуалы с призывами к богу воды прекратить разгул стихии.

Жители Кералы, которые еще недавно сами были на волосок от гибели, сейчас озаботились спасением братьев меньших. Специально организованные патрули объезжают деревни в поисках уцелевших домашних животных.

Только сегодня прогноз погоды дал скромную надежду, что проливные дожди подходят к концу. Но сам сезон муссонов завершится только в сентябре, а значит, только тогда можно будет оценить материальный ущерб, нанесенный Керале. Но уже сейчас точно понятно, что полностью уничтожен весь урожай кофе и специй, которыми знаменит этот южный штат.

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